"Бусифікація", "СЗЧ", "переговори": стали відомі головні слова 2024 року в Україні

Окрім цього до фіналу увійшли такі слова, як "СЗЧ", "МСЕК" та "переговори".

Головним словом 2024 року стало "бусифікація" – термін, який у 2024 році широко поширився в українському суспільстві.

Про це повідомляє сайт словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

"Бусифікація" – це термін, який описує примусову мобілізацію громадян в Україні. Слово походить від ситуацій, коли мобілізаційні групи ТЦК затримували чоловіків, часто на вулицях чи в інших публічних місцях, і доправляли їх до військкоматів у мікроавтобусах, званих "бусами".

Окрім "бусифікації", у фінальний список претендентів увійшли:

• СЗЧ – самовільне залишення частини;

• Курська операція – визначна військова подія року;

• Втома – слово, що описує емоційний і фізичний стан суспільства через тривалу війну;

• Переговори – тема, яка постійно обговорювалася у контексті завершення війни;

• МСЕК – медико-соціальна експертна комісія, що опинилася у центрі критики.

Нагадаємо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.