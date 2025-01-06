"Бусифікація", "СЗЧ", "переговори": стали відомі головні слова 2024 року в Україні

Окрім цього до фіналу увійшли такі слова, як "СЗЧ", "МСЕК" та "переговори".
Головним словом 2024 року стало "бусифікація" – термін, який у 2024 році широко поширився в українському суспільстві.
Про це повідомляє сайт словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".
"Бусифікація" – це термін, який описує примусову мобілізацію громадян в Україні. Слово походить від ситуацій, коли мобілізаційні групи ТЦК затримували чоловіків, часто на вулицях чи в інших публічних місцях, і доправляли їх до військкоматів у мікроавтобусах, званих "бусами".
Окрім "бусифікації", у фінальний список претендентів увійшли:
• СЗЧ – самовільне залишення частини;
• Курська операція – визначна військова подія року;
• Втома – слово, що описує емоційний і фізичний стан суспільства через тривалу війну;
• Переговори – тема, яка постійно обговорювалася у контексті завершення війни;
• МСЕК – медико-соціальна експертна комісія, що опинилася у центрі критики.
Нагадаємо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.
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