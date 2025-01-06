"Бусификация", "СОЧ", "переговоры": стали известны главные слова 2024 года в Украине

Кроме этого, в финал вошли такие слова, как "СЗЧ", "МСЭК" и "переговоры".

Главным словом 2024 стал "бусификация" — термин, который в 2024 году широко распространился в украинском обществе.

Об этом сообщает сайт словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

"Бусификация" – это термин, описывающий принудительную мобилизацию граждан в Украине. Слово происходит от ситуаций, когда мобилизационные группы ТЦК задерживали мужчин, часто на улицах или в других публичных местах, и доставляли их в военкоматы в микроавтобусах, называемых "бусами".

Кроме "бусификации", в финальный список претендентов вошли:

• СЗЧ – самовольное оставление части;

• Курская операция – выдающееся военное событие года;

• Усталость – слово, описывающее эмоциональное и физическое состояние общества из-за длительной войны;

• Переговоры – тема, постоянно обсуждавшаяся в контексте завершения войны;

• МСЭК – медико-социальная экспертная комиссия, оказавшаяся в центре критики.

Напомним, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили право аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, ранее забронированных.