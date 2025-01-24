Стали известны финалисты Australian Open-2025: кто разыграет трофей

В пятницу, 24 января, состоялись полуфинальные матчи Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде. В итоге определились финалисты турнира.

За трофей посоревнуются немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер.

В полуфинале Зверев обыграл серба Новака Джоковича. Первый сет завершился со счетом 7:6 в пользу Зверева, после чего сербский теннисист отказался продолжать поединок из-за травмы левого бедра.

В другом поединке 1/2 финала Синнер победил американца Бена Шелтона со счетом 7:6, 6:2, 6:2.

Финальный поединок между Синнером и Зверевым состоится в воскресенье, 26 января.

Синнер – первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open. Для Зверева это будет третий финал на уровне турниров Grand Slam, ранее он проиграл решающие матчи Roland Garros-2024 и US Open-2020.

Ранее сообщалось, что определились финалистки Australian Open-2025.

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