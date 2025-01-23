Определились финалистки Australian Open-2025

В четверг, 23 января, состоялись полуфинальные матчи Australian Open-2025 в женском одиночном разряде. Следовательно, определились финалистки турнира.

В финале первого мэйджора в этом сезоне посоревнуются нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко и американка Мэдисон Киз.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу – 6:4, 6:2. А Киз победила польку Игу Швентек – 5:7, 6:1, 7:6.

Финальный поединок между Соболенко и Киз состоится в субботу, 25 января.

Для Соболенко это шанс в третий раз подряд выиграть Открытый чемпионат Австралии после побед в 2023 и 2024 годах. Киз впервые сыграет в финале австралийского мэйджора.

Добавим, что лучший результат среди украинок на Australian Open-2025 показала Элина Свитолина, которая в четвертьфинале потерпела поражение от Мэдисон Киз.

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