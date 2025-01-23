Визначилися фіналістки Australian Open-2025

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 25 січня.
У четвер, 23 січня, відбулися півфінальні матчі Australian Open-2025 у жіночому одиночному розряді. Відтак визначились фіналістки турніру.
У фіналі першого мейджора цього сезону позмагаються нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко та американка Медісон Кіз.
У півфіналі Соболенко обіграла іспанку Паулу Бадосу – 6:4, 6:2. А Кіз перемогла польку Ігу Швьонтек – 5:7, 6:1, 7:6.
Фінальний поєдинок між Соболенко та Кіз відбудеться у суботу, 25 січня.
Для Соболенко це шанс утретє поспіль виграти Відкритий чемпіонат Австралії після перемог 2023 і 2024 року. Кіз уперше зіграє у фіналі австралійського мейджора.
Додамо, що найкращий результат серед українок на Australian Open-2025 показала Еліна Світоліна, яка у чвертьфіналі зазнала поразки від Медісон Кіз.
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