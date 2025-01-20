"Дух України": Світоліна залишила послання на камері після виходу до чвертьфіналу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) зробила символічний жест після виходу до чвертьфіналу Australian Open-2025.

В 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Вероніку Кудерметову (№75 WTA) з рахунком 6:4, 6:1.

Після перемоги над суперницею з країни-агресорки Еліна підійшла до камери і залишила на ній напис "The spirit of Ukraine" ("Дух України").

Еліна Світоліна присвятила Україні вихід до чвертьфіналу Australian Open-2025 / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що Світоліна подовжила успішну серію в матчах проти росіянок після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Перемога над Кудерметовою стала для Еліни вже дев'ятою над тенісистками з країни-агресорки від 24 лютого 2022 року. За цей час вона жодного разу не програла суперницям з російським паспортом.

Еліна удванадцяте зіграє у чвертьфіналі турнірів серії Grand Slam. Вона тричі діставалася цієї стадії на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі на US Open (2019, 2021) та три рази на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За вихід до дебютного півфіналу австралійського мейджора Світоліна позмагається проти американки Медісон Кіз (№14 WTA), яка в 1/8 фіналу вибила Олену Рибакіну (№7 WTA) з Казахстану – 6:3, 1:6, 6:3.

Світоліна – єдина українка, яка продовжує виступи в одиночному розряді Australian Open-2025. Раніше перший раунд змагань не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк і Даяна Ястремська вибули в третьому колі.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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