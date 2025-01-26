Определился чемпион Australian Open-2025

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде.

В финале турнира 23-летний итальянец (№1 ATP) обыграл 27-летнего немца Александра Зверева (№2 ATP). Поединок длился 2 часа 45 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6, 6:3.

Синнер во второй раз подряд выиграл Открытый чемпионат Австралии. Это его третья победа на турнирах Grand Slam. Ранее он также завоевал титул на US Open-2024.

Зверев в третий раз в карьере сыграл в финале турниров серии Grand Slam. Ранее он также проиграл решающие матчи Roland Garros-2024 и US Open-2020.

Ранее сообщалось, что определилась победительница Australian Open-2025 в женском одиночном разряде.

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