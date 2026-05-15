Выплаты на погребение в 2026 году: что изменилось, кто может получить 16 тысяч гривен

В Украине процедура и размер финансовой помощи на погребение зависят от того, было ли умершее лицо застрахованным (работающим) или пенсионером. В 2026 г. произошли существенные изменения в суммах выплат, которые важно учесть при оформлении документов.

Пособие на погребение для работающих граждан и ФЛП

С 13 марта 2026 года Пенсионный фонд Украины значительно увеличил размер пособия для застрахованных лиц. Теперь сумма составляет 8 500 грн, что в два раза больше предыдущего лимита в 4 100 грн.

Получить эти средства можно в трех случаях:

В случае смерти официально трудоустроенного лица .

В случае утраты физического лица-предпринимателя , своевременно уплачивавшего единый социальный взнос (ЕСВ).

В случае смерти члена семьи работника, если умерший находился в полном содержании и не имел собственной зарплаты или пенсии.

Если умерший был наемным работником, оформлением выплаты занимается работодатель. Родственники должны предоставить документы компании, а предприятие обязано обратиться в ПФУ в течение 5 рабочих дней после получения заявления от близких. Если же речь идет о ФЛП или несчастном случае на производстве, обращаться нужно непосредственно в органы Пенсионного фонда.

Выплаты на погребение при смерти пенсионера

Размер поддержки для пенсионеров рассчитывается индивидуально, основываясь на законе, по которому назначалась пенсия:

Гражданские пенсионеры — помощь составляет две месячные пенсии умершего.

Военные пенсионеры - выплачивается сумма в размере трех месячных пенсий.

Важно отметить, что для военных пенсионеров установлен минимальный предел. По состоянию на май 2026 года эта выплата не может быть менее 16 640 грн (что равняется пяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц).

Юридические нюансы и защита средств на погребение

Государство предусмотрело определенные меры предосторожности для защиты получателей помощи.

Счета, на которые начисляется пособие, не могут быть заблокированы или арестованы. Это спецсчета для социальных выплат, однако для активации этой защиты необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Юристы настоятельно рекомендуют избегать частных договоренностей о денежной компенсации вместо официального наследства. Без официального оформления через суд невозможно будет доказать факт передачи средств или обмана.

Все выплаты осуществляются исключительно лицу, которое фактически организовало процесс захоронения и предоставило соответствующие подтверждающие документы.

