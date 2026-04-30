Чому РФ відтягує нову хвилю мобілізації: експерт пояснив ризики для режиму Путіна

Мобілізація в Росії

Нова хвиля мобілізації в Росії, ймовірно, не розпочнеться раніше осені. Ба більше, вона може мати критичні наслідки для режиму Володимира Путіна.

Про це розповів співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі «КИЇВ24».

За словами Жмайла, російська влада усвідомлює всі ризики такого кроку та відкладає його через побоювання внутрішньої нестабільності.

Він зазначив, що оголошення мобілізації може серйозно вдарити по самому режиму. З огляду на накопичені проблеми у Кремлі розуміють потенційні наслідки.

«Ця мобілізація може стати останньою — за аналогією з Першою світовою. Велике невдоволення, велике розбаалансування апарату. Путін тягне, бо це може просто-напросто поховати режим», — наголосив експерт.

Водночас, наголошує він, Україні треба й надалі посилювати власний технологічний потенціал, адже Росія, попри ризики, продовжує готуватися до масштабного поповнення особового складу восени.

Як ми писали, у Росії фактично триває прихована мобілізація — чоловіків залучають до війська просто з робочих місць через рішення керівництва підприємств. Згідно з указами, компанії самі мають відбирати працівників для контрактів із Міноборони РФ, що перекладає відповідальність із Кремля на місцеву владу та бізнес.

Причина таких дій — гостра нестача людських ресурсів, адже рівень набору вперше став нижчим за втрати на фронті. Попередня модель вербування через великі грошові виплати вже не працює, тому влада змушена шукати нові, більш примусові способи поповнення армії.

