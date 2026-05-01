Сьогодні ООН є посміховиськом — Фіцо різко розкритикував Організацію за бездіяльність щодо України та Ірану

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із різкою критикою Організація Об'єднаних Націй, заявивши, що структура фактично втратила свою ефективність у забезпеченні миру.

За його словами, ООН створювалася для того, щоб запобігати війнам і дозволяти застосування сили лише задля підтримання миру. Однак нині, як стверджує Фіцо, організація не виконує цієї ролі.

«Сьогодні ООН є посміховиськом. Хто зупинив американців в Іраку? Хто зупинив Росію в Україні? Хто зупинив американців в Ірані чи, наприклад, у Венесуелі?» — заявив словацький прем’єр.

Фіцо наголосив, що великі держави дедалі частіше діють без мандату Ради Безпеки ООН, ігноруючи міжнародне право. Раніше він також заявляв, що світовий порядок, сформований після Другої світової війни, поступово руйнується, а глобальні інституції слабшають.

Політик неодноразово критикував як військові дії США, так і російську агресію проти України, підкреслюючи, що міжнародне право застосовується вибірково, залежно від інтересів сильних держав.

Заяви Фіцо пролунали на тлі загострення міжнародних конфліктів та дискусій щодо ролі ООН у врегулюванні війни Росії проти України й ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що раніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник жорстко відреагував на заяви російської делегації в Радбезі ООН, звинувативши Москву у маніпуляціях та закликавши припинити брехню про нібито страждання цивільних у РФ.

