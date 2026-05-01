ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
3 хв

Україну накриває подвійний удар стихії перед різкою зміною погоди: де “розгуляється” негода

Початок травня в Україні стане перехідним періодом: нічні заморозки до -3 градусів поступово зміняться травневим теплом до +22. Синоптики попереджають про помаранчевий рівень небезпеки в низці областей та ризик паводків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 травня

Початок травня в Україні відзначиться поступовим переходом від нічних заморозків до весняного потепління, хоча в окремих регіонах ще дощитиме та зберігатиметься загроза паводків.

За прогнозом Наталки Діденко, 1 травня стане перехідним етапом від холодів до тепла. Поки антициклон Winfried забезпечує сонячну погоду в Європі, в Україні вдень очікується від +8 до +11 градусів тепла, а на півдні та північному заході — до +13.

Ніч ще залишиться морозною — стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +4 градусів тепла, проте заморозки поступово відступатимуть.

Синоптикиня зазначає, що невеликі дощі пройдуть у північних, центральних та східних областях, тоді як на заході та півдні буде сухо. Вже на вихідних, 2-3 травня, потеплішає до +12…+16 градусів, а в західних регіонах повітря прогріється до +18…+22.

Синоптики прогнозують прохолодну погоду в Україні 1 травня / © pexels.com

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує 1 травня дощі вночі на заході України, а вдень у північних, східних та центральних регіонах. Вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля, а вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла.

У суботу, 2 травня, майже всюди встановиться суха погода, лише на сході та у Приазов’ї ймовірні незначні опади. Нічна температура становитиме від +2 до +7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів вище нуля. На північному сході буде прохолодніше — близько +10 тепла.

У неділю, 3 травня, антициклон забезпечить малохмарне небо без опадів по всій країні, за винятком Криму та Приазов’я. Вночі все ще можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів морозу при загальній температурі +2…+7 градусів тепла. Вдень суттєво потеплішає до +15…+20 градусів вище нуля, а на крайньому заході стовпчики термометрів показуватимуть до +22 градусів тепла.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 травня погоду в країні формуватиме гребінь антициклону з центром над Німеччиною. Опадів майже не буде, лише в Криму та в деяких районах Лівобережжя вдень можливі слабкі дощі.

Попри сонячну погоду, над Україною все ще перебуває холодне повітря. Через відсутність хмар уночі земля швидко втрачатиме тепло, тому синоптики попереджають про заморозки: у більшості областей температура в повітрі впаде до 0…-3 градусів, а на півдні ймовірні заморозки на поверхні ґрунту. Вдень також буде досить прохолодно — стовпчики термометрів покажуть скромні +8…+13 градусів.

Погода в Україні 1 травня / © Укргідрометцентр

Окрім того, синоптики попереджають про заморозки вночі 2 травня. Очікується до -3 градусів нижче нуля на поверхні ґрунту та в повітрі. У багатьох регіонах країни оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий, у кількох — перший, жовтий.

Попередження про заморозки в Україні 1-2 травня / © Укргідрометцентр

Також в Українському гідрометцентрі попереджають: з 30 квітня по 4 травня на Десні, на ділянці нижче Розльот, продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля з незначним щодобовим підйомом води на 1–2 см.

Водночас поблизу Новгород-Сіверського затоплення заплави поступово зменшуватиметься. Попри це, у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини все ще спостерігатимуться проблеми з транспортним сполученням через розлив річки. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, які погодні «сюрпризи» готує травень для українців.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie