Україну накриває подвійний удар стихії перед різкою зміною погоди: де “розгуляється” негода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 травня

Реклама

Початок травня в Україні відзначиться поступовим переходом від нічних заморозків до весняного потепління, хоча в окремих регіонах ще дощитиме та зберігатиметься загроза паводків.

За прогнозом Наталки Діденко, 1 травня стане перехідним етапом від холодів до тепла. Поки антициклон Winfried забезпечує сонячну погоду в Європі, в Україні вдень очікується від +8 до +11 градусів тепла, а на півдні та північному заході — до +13.

Ніч ще залишиться морозною — стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +4 градусів тепла, проте заморозки поступово відступатимуть.

Реклама

Синоптикиня зазначає, що невеликі дощі пройдуть у північних, центральних та східних областях, тоді як на заході та півдні буде сухо. Вже на вихідних, 2-3 травня, потеплішає до +12…+16 градусів, а в західних регіонах повітря прогріється до +18…+22.

Синоптики прогнозують прохолодну погоду в Україні 1 травня / © pexels.com

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує 1 травня дощі вночі на заході України, а вдень у північних, східних та центральних регіонах. Вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля, а вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла.

У суботу, 2 травня, майже всюди встановиться суха погода, лише на сході та у Приазов’ї ймовірні незначні опади. Нічна температура становитиме від +2 до +7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів вище нуля. На північному сході буде прохолодніше — близько +10 тепла.

У неділю, 3 травня, антициклон забезпечить малохмарне небо без опадів по всій країні, за винятком Криму та Приазов’я. Вночі все ще можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів морозу при загальній температурі +2…+7 градусів тепла. Вдень суттєво потеплішає до +15…+20 градусів вище нуля, а на крайньому заході стовпчики термометрів показуватимуть до +22 градусів тепла.

Реклама

За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 травня погоду в країні формуватиме гребінь антициклону з центром над Німеччиною. Опадів майже не буде, лише в Криму та в деяких районах Лівобережжя вдень можливі слабкі дощі.

Попри сонячну погоду, над Україною все ще перебуває холодне повітря. Через відсутність хмар уночі земля швидко втрачатиме тепло, тому синоптики попереджають про заморозки: у більшості областей температура в повітрі впаде до 0…-3 градусів, а на півдні ймовірні заморозки на поверхні ґрунту. Вдень також буде досить прохолодно — стовпчики термометрів покажуть скромні +8…+13 градусів.

Погода в Україні 1 травня / © Укргідрометцентр

Окрім того, синоптики попереджають про заморозки вночі 2 травня. Очікується до -3 градусів нижче нуля на поверхні ґрунту та в повітрі. У багатьох регіонах країни оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий, у кількох — перший, жовтий.

Попередження про заморозки в Україні 1-2 травня / © Укргідрометцентр

Також в Українському гідрометцентрі попереджають: з 30 квітня по 4 травня на Десні, на ділянці нижче Розльот, продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля з незначним щодобовим підйомом води на 1–2 см.

Реклама

Водночас поблизу Новгород-Сіверського затоплення заплави поступово зменшуватиметься. Попри це, у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини все ще спостерігатимуться проблеми з транспортним сполученням через розлив річки. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

© Укргідрометцентр

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів