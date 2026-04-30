Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 травня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 травня?
Місяць розповідає
День, коли хороші — і погані — якості характеру людини посилюються багаторазово, але тільки від нас самих залежить, що візьме гору — добро чи зло. Незважаючи на це, енергетика дня скоріше хороша, а не погана — можна сподіватися на кардинальні й сприятливі життєві зміни, особливо якщо для цього було докладено хоч якихось зусиль.
Місяць рекомендує
Зірки рекомендують провести день у моральній і душевній тиші та чистоті — домогтися такого результату можна буде, максимально скоротивши спілкування з оточенням. У будь-якій ситуації зірки рекомендують дотримуватися спокою — він допоможе вирішити всі завдання, які можуть із гідною заздрощів постійністю виникати на шляху.
Місяць застерігає
Не варто братися за реалізацію нових проєктів — їй перешкоджатимуть справи, які ви свого часу засунули в довгу шухляду, тому необхідно спочатку розібратися з ними, а вже потім іти далі. Небажано демонструвати характер, навіть якщо оточення на це заслуговує, інакше ми дамо йому привід для зарозумілості, чого в жодному разі не можна допускати.
