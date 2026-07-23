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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Німеччина хоче пояснень від України щодо останніх кадрових рішень у ЗСУ

У Берліні наголосили на важливості продовження реформ в Україні для подальшого просування на шляху до членства в Європейському Союзі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор Німеччини

Прапор Німеччини / © flickr.com

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що має намір обговорити з українською стороною останні кадрові зміни у Збройних силах України.

Про це повідомляє DW.

За словами німецького міністра, найближчим часом він проведе переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

«Про стан у сфері безпеки в цілому, але, звичайно, і про кадрові рішення, які ухвалив президент Зеленський», — сказав Вадефуль, говорячи про теми майбутньої розмови.

Він також зазначив, що хотів би краще зрозуміти мотиви цих рішень.

«Я хотів би зрозуміти багато з них», — додав міністр.

Окрім безпекових питань, Вадефуль наголосив на важливості продовження реформ в Україні для подальшого просування на шляху до членства в Європейському Союзі.

За його словами, українська влада має й надалі працювати над зміцненням правової держави, демократії та парламентаризму.

«Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України — політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається».

Водночас глава МЗС Німеччини висловив упевненість, що ухвалені українською владою рішення матимуть зрозуміле обґрунтування, а реформи в державі триватимуть.

«Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти. І що в цілому процес реформ в Україні буде продовжений», — підкреслив Вадефуль.

Раніше повідомлялося, що новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий офіційно став до виконання обов’язків та прокоментував призначення на посаду начальника Генерального штабу генерал-майора Ігоря Скибюка.

Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на кадрові зміни у вищому командуванні ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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