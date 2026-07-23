Наталка Денисенко налякала прихильників кадрами з лікарні: що відомо про її стан

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко несподівано показалася під крапельницею та спантеличила шанувальників новими кадрами з лікарні.

Зірка змусила прихильників занепокоїтися після серії нових сторіз. Артистка опублікувала відео, де перебуває на лікарняному ліжку з катетером у руці. Поруч із нею був наречений-манекенник Юрій Савранський, який уважно спілкувався з медичною працівницею та не відходив від коханої. Водночас сама акторка не пояснила, що сталося. Натомість вирішила відповісти на хвилю запитань властивим їй почуттям гумору.

«Отже, ваші версії: зйомка чергової реклами, побачила рахунок за весілля, довели хейтери, знімаємо алкогольну інтоксикацію», — пожартувала Денисенко.

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Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Згодом акторка поділилася ще одним роликом, який лише додав інтриги. Вона вже сиділа в гримерному кріслі з професійним макіяжем і зачіскою, але крапельниця все ще залишалася в руці. Попри незвичну ситуацію, Наталка не втрачала оптимізму та подякувала підписникам за численні повідомлення з побажаннями здоров’я.

«Ну таку сторіз гріх не викласти. Така красива під крапельницею. Дякую всім за підтримку!» — написала артистка.

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Невдовзі стало зрозуміло, що після медичної процедури Денисенко не поїхала відпочивати. Вона вже показалася на знімальному майданчику шоу «Хто зверху?», де позувала разом із ведучою Лесею Нікітюк. Судячи з однакового образу, акторка вирушила на зйомки майже одразу після перебування в медичному закладі. Що саме стало причиною крапельниці, вона поки що не розкриває.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко шокувала розкішним сюрпризом від коханого з прогулянкою на яхті і «морем» квітів.

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