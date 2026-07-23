Світлицька відверто висловилася про стосунки з Цимбалюком та пояснила, чому тримає роман у таємниці

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Акторка Олена Світлицька вперше відверто пояснила, чому не підтверджує роман із колегою Тарасом Цимбалюком, хоча чутки про їхні стосунки не вщухають уже кілька місяців.

Артистка вирішила розставити всі крапки над «і» щодо свого особистого життя. Останнім часом шанувальники дедалі частіше помічають непрямі натяки на її роман. У соцмережах з’являються спільні світлини, а уважні підписники знаходять нові докази того, що знаменитості проводять час разом. Водночас офіційних заяв від пари досі не було. І, як виявилося, це цілком свідомий вибір.

«Ми не робимо нічого спеціально, не намагаємося втримувати увагу чи когось дратувати. Просто ділимося тим, що наразі вважаємо за потрібне», — пояснила Олена в коментарі Like.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Світлицька також дала зрозуміти, що не використовує тему особистого життя для привернення уваги до себе. За її словами, рішення не афішувати стосунки не пов’язане з бажанням створити інтригу чи отримати додаткову популярність. Навпаки, артистка переконана, що кохання не обов’язково має ставати надбанням публіки, а тому ділиться лише тим, що вважає доречним.

«Скажу вам чесно: мені самій подобається ця таємничість. Подобається не показувати свого коханого. Я йду зараз за своїми відчуттями», — наголосила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Тараса Цимбалюка запідозрили в романі із зіркою «Холостяка». Анастасія Половинкіна зізналась, в яких вони стосунках та чи є там місце зраді.

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