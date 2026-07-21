Україна отримає ще 690 млн доларів від МВФ: назвав головні вимоги до Києва

МВФ. / © Associated Press

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила черговий транш фінансової допомоги для України. Йдеться про кредит у розмірі 690 млн доларів.

Про це повідомили на офіційному сайті МВФ.

У фонді наголошують, Виконавча рада завершила черговий перегляд чотирирічної програми фінансування України. Це рішення відкрило шлях до негайного перерахування країні нового транш.

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«Результати України в межах програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено», — йдеться у заяві.

Водночас, додають в МВФ, українська влада погодилася на низку коригувальних заходів і оновила графік реалізації ключових реформ. Київ підтвердив готовність і надалі виконувати зобов’язання в межах програми Фонду.

«Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов’язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах», — зазначили у МВФ.

Після виділення нового траншу загальний обсяг виплат Україні в межах чинної програми сягне 2,2 млрд доларів.

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Окрім цього, Виконавча рада МВФ завершила консультації з Україною за статтею IV за 2026 рік. Вони були присвячені питанням збереження макроекономічної стабільності в умовах війни, а також підтримці переходу України до динамічної ринкової економіки, що відповідає критеріям майбутнього членства в Європейському Союзі.

У МВФ наголосили, що серед головних пріоритетів для України залишаються скорочення тіньової економіки, збільшення внутрішніх бюджетних надходжень, насамперед через боротьбу з ухиленням від сплати податків, поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення системи державного управління та антикорупційних інституцій. Також важливими напрямами є реформа державних підприємств, підвищення ефективності управління державними інвестиціями та розширення фінансової інклюзії.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва відзначила стійкість української економіки попри повномасштабну війну.

«Україна продовжує демонструвати вражаючу стійкість перед обличчям руйнівної війни Росії. Розумна політика, що спирається на програму, підтримувану Фондом, разом із сильною міжнародною підтримкою допомогла зберегти макроекономічну та фінансову стабільність за надзвичайно складних обставин», — заявила вона.

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Нагадаємо, раніше в МВФ дали несподіваний прогноз щодо економіки України. У рейтингу-прогнозі щодо економік, які розвиватимуться найшвидше до 2031-го, Україна посіла третє місце. У період, коли великі економіки переживають стагнацію, маленькі країни стануть драйверами зростання.

Для України МВФ закладає середньорічне зростання на рівні 3,8%, а найбільш успішним прогнозується 2028 рік із показником близько 4,2%.

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