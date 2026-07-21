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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Королева Матильда у білому комбінезоні з кейпом сходила з королем Філіпом на концерт

Королівське подружжя Бельгії відвідало святковий концерт напередодні Дня незалежності країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп прибули вчора на концерт, що проходив у концертній залі NOVUM у Брюсселі. Її Величність одяглася в білий комбінезон з кейпнакидкою та прозорими рукавами, була взута в білі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленьку сумку на короткій ручці та букет гарних квітів.

Матильда зробила вечірнє укладання та макіяж з яскравими акцентами на очі та губи, доповнивши аутфіт перлинними сережками-висячками. Король Філіп був одягнений у темно-синій смугастий костюм, сорочку та строкату краватку.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

День незалежності Бельгії щороку відзначають 21 липня. Ця дата присвячена історичній події 1831 року, коли Леопольд I прийняв присягу як перший король Бельгії, що ознаменувало офіційне утворення незалежного королівства після відокремлення від Нідерландів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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