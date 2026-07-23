Принцессы Елизавета и Элеонора с братьями посетили военный парад в Брюсселе

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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Накануне королева Матильда и король Филипп посетили праздничный концерт. А на следующий день появились в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы в Брюсселе.

Также в эти дни в Брюсселе состоялся военный парад, в котором также приняли участие дети короля и королевы.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Принцесса Элеонора, принц Эммануэль, принцесса Елизавета и принц Габриэль присутствовали все вместе на этом параде, а наследница престола и ее младший брат прибыли туда одеты в военную форму.

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Национальный день Бельгии отмечается 21 июля, и он посвящен провозглашению королем Леопольдом I первого монарха страны в 1831 году, когда он принес присягу на верность конституции и установил конституционную монархию Бельгии после Бельгийской революции 1830 года. Хотя первоначально праздник отмечался 27 сентября в ознаменование изгнания голландских войск, он был официально перенесен на 21 июля и впервые отмечался в этот день в 1890 году.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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