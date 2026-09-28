Известная украинская актриса попала в ужасную аварию в Киеве: "Страшное ДТП, есть погибшие"

Алеся Надеева

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Известная украинская актриса Алеся Надеева, игравшая в сериале «Зворотній напрямок», попала в ДТП в Киеве.

Случилось это вечером, 27 сентября. Актриса говорит, что у нее были съемки. Она возвращалась домой маршруткой. Алеся Надеева была истощена, поскольку Киев постоянно подвергается враждебным обстрелам. Знаменитость хотелось поскорее оказаться дома и отдохнуть. Однако по дороге она попала в аварию.

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«Ехала домой после съемок, на которые тоже едва дошла из-за шахедных атак, постоянно сбивали, очень громко, вся тряслась от страха. Хотела поскорее добраться домой и почувствовать покой, а почувствовала полный п*здец», — говорит артистка.

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Пост Алеси Надеевой

ДТП произошло прямо перед маршруткой, в которой ехала артистка. Водитель успел затормозить, но все же частично врезался. Знаменитость говорит, что в момент столкновения испытала ужасный страх и закричала. К счастью, с Алесей Надеевой в физическом плане все хорошо, она отделалась лишь испугом.

«Благодарю Бога, своего ангела-хранителя, потому что маршрутка, в которой я ехала, была прямо перед машиной, которая полностью разбита. Не знаю, как мне повезло. Невероятно страшное ДТП, есть погибшие. Мы в маршрутке все закричали от резкой остановки, и наш водитель немного врезался, конечно, потому что это произошло очень быстро. Честно, я думала, что это прилет, потому что был такой громкий звук, яркий красный свет и дым, просто ужас», — делится артистка.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес попал в ДТП на своем дорогом авто. Исполнитель уже показал последствия аварии.

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