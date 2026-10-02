Метеозависимым будет тяжело

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Сегодня, 2 октября, геомагнитная активность на Земле вырастет до уровня G1. Ожидаемое максимальное значение индекса Kp составляет 4,67.

Пик активности прогнозируется на 18:00-21:00 по киевскому времени. Именно этот период следует считать основным окном усиления геомагнитной активности.

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Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

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Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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