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Землю накроет магнитная буря — назван пик шторма 2 октября
В течение 2 октября геомагнитная активность будет меняться постепенно. В начале суток прогнозируемый Kp составляет 2,33. Дальше показатель вырастет.
Сегодня, 2 октября, геомагнитная активность на Земле вырастет до уровня G1. Ожидаемое максимальное значение индекса Kp составляет 4,67.
Пик активности прогнозируется на 18:00-21:00 по киевскому времени. Именно этот период следует считать основным окном усиления геомагнитной активности.
Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя