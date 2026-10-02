Семен Горов розкрив майбутню професію сина: де навчатиметься 15-річний Іван

Семен Горов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Український режисер Семен Горов розповів про 15-річного сина Івана та його плани щодо майбутнього. Зірковий батько зізнався, що хлопець уже цікавиться творчістю та займається акторською майстерністю.

Іванові нині 15 років, а невдовзі виповниться 16. Хлопець навчається у школі в Києві та, попри складні обставини, продовжує здобувати освіту. У проєкті «Наодинці з Гламуром» Семен Горов зазначає, що син мужньо тримається та паралельно розвиває свої творчі здібності.

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«Поки він займається акторською майстерністю, творчістю, так скажу. А там подивимося, як воно буде», — розповів режисер в інтерв’ю Анні Севастьяновій.

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Семен Горов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Горов також прокоментував, де хотів би бачити сина після завершення школи. Зокрема, режисер зізнався, що хотів би, аби Іван залишився в Україні та продовжив навчання тут.

«Я б хотів, звичайно, щоб він залишився. Дуже хотів, щоб він залишився», — поділився Семен.

Водночас режисер не став категорично заявляти, що син обов’язково обере акторську професію. За словами Горова, наразі Іван лише пробує себе у творчості, а остаточно з напрямком навчання ще не визначився.

Семен Горов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Семен Горов також зауважив, що нині родині, як і багатьом українцям, непросто через війну. Попри це, його син продовжує навчатися у Києві та розвиватися у творчому напрямку.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Службовий роман? Одразу ДВІ ПАРИ РОЗСЕКРЕЧЕНО! Прем'єра фільму ДОВЖЕНКО. ПЕРШИЙ ПОГЛЯД.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розсекретила, як святкуватиме 18-річчя сина та коли він повернеться до України.

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