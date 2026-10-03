Землю накрыла затяжная магнитная буря: кто не избежит удара

3 октября уровень геомагнитной активности не достигнет показателя Kp 5,

Реклама

Сегодня, 3 октября, на Земле не ожидается особо сильное возмущение геомагнитной активности Солнца.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Реклама

Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7 — зеленый уровень — соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли или очень слабым, незначительным колебаниям.

Реклама

Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

Новости партнеров

Новости партнеров