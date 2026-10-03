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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Землю накрыла затяжная магнитная буря: кто не избежит удара

Сильнейшую магнитную бурю на Земле не прогнозируют. В то же время геомагнитное поле в течение суток может несколько раз становиться более активным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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3 октября уровень геомагнитной активности не достигнет показателя Kp 5,

3 октября уровень геомагнитной активности не достигнет показателя Kp 5,

Сегодня, 3 октября, на Земле не ожидается особо сильное возмущение геомагнитной активности Солнца.

Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7 — зеленый уровень — соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли или очень слабым, незначительным колебаниям.

Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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