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Землю накрыла затяжная магнитная буря: кто не избежит удара
Сильнейшую магнитную бурю на Земле не прогнозируют. В то же время геомагнитное поле в течение суток может несколько раз становиться более активным.
Сегодня, 3 октября, на Земле не ожидается особо сильное возмущение геомагнитной активности Солнца.
Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7 — зеленый уровень — соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли или очень слабым, незначительным колебаниям.
Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя