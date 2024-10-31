На Курщину перекинули до 8 тис. військових КНДР – Блінкен

За словами Блінкена, РФ має "повний намір використовувати північнокорейські сили у фронтових операціях".

У Росії перебувають 10 тисяч північнокорейський військових, близько 8 тисяч з яких перекинуто до Курської області.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

Також читайте Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР на свою землю: Байден зробив жорстку заяву

За словами Блінкена, наразі немає підтверджень, що війська КНДР брали участь у бойових діях проти ЗСУ. "Але ми очікуємо, що це може статися найближчими днями", – попередив держсекретар США.

Блінкен додав, що росіяни навчають північнокорейців, крім навиків з артилерії і використання БПЛА, базовим піхотним операціям, включно з розчищенням окопів.На його думку, це "свідчить про те, що РФ має повний намір використовувати північнокорейські сили у фронтових операціях".

Також він пообіцяв, що невдовзі Штати оголосять нові пакети військової допомоги для України.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко називав іншу цифру. За його даними, на Курщині перебуває 3 тис. північнокорейців.

Раніше Зеленський сказав, скільки північнокорейців залучать до війни проти України найближчим часом.

Видання Financial Times з посиланням на представників української розвідки заявляє, що кілька тисяч солдатів КНДР перебувають за 50 км від України.

Читайте також:

Солдати КНДР в Україні: що наразі відомо про їхню присутність

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.