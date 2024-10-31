Три генерали Кім Чен Ина прибули до Росії: що про них відомо — Reuters

Один з генералів безпосередньо керуватиме північнокорейськими солдатами в РФ.

Північнокорейських солдатів, які прибули до Російської Федерації, супроводжують три генерали Генштабу КНДР, які наближені до Кім Чен Ина.

Про це повідомило в четвер, 31 жовтня, агентство Reuters.

Головною фігурою експерти називають генерал-полковника Кім Йон Бока, старшого генерала, який командує військами спеціального призначення, включно з XI корпусом, відомим як “Шторм”.

Експерт з лідерства в Північній Кореї з американського Центру Стімсона Майкл Медден зазначив, що через низку адміністративних завдань і завдань зв’язку Кім Чен Ин надіслав Кім Йон Бока як довірену особу, яка ухвалюватиме рішення.

Ще один представник генералітету КНДР — генерал-полковник Рі Чанг Хо, який займає посаду заступника начальника Генерального штабу та головою Головного розвідувального бюро КНДР. Він перебуває під санкціями Південної Кореї, оскільки як голова розвідки він міг координувати великі кібератаки з метою крадіжки технологій та іноземної валюти.

Кім Йон Бок та Рі Чанг Хо неодноразово супроводжували лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на військових заходах цього року, зокрема під час навчань спецпризначенців та інспекції військово-морської бази на східному узбережжі.

Також у Росії присутній генерал-майор Сін Кум Чхоль, який очолює Головне оперативне управління КНДР. Майкл Медден вважає, що саме він керуватиме північнокорейськими солдатами в Росії після того, як звідти поїдуть вищі за рангом Кім Йон Бок і Рі Чанг Хо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Росії прибув північнокорейський генерал Кім Йон Бок.

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