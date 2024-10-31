Три генерала Ким Чен Ына прибыли в Россию: что о них известно — Reuters

Один из генералов будет непосредственно руководить северокорейскими солдатами в РФ.

Северокорейских солдат, прибывших в Российскую Федерацию, сопровождают три генерала Генштаба КНДР, которые приближены к Ким Чен Ыну.

Об этом сообщило в четверг, 31 октября, агентство Reuters.

Главной фигурой эксперты называют генерал-полковника Ким Йон Бока, старшего генерала, командующего войсками специального назначения, включая XI корпус, известный как "Шторм".

Эксперт по лидерству в Северной Корее из американского Центра Стимсона Майкл Мэдден отметил, что из-за ряда административных задач и задач связи Ким Чен Ын направил Ким Йон Бока как доверенное лицо, которое будет принимать решение.

Еще один представитель генералитета КНДР — генерал-полковник Ри Чанг Хо, занимающий должность заместителя начальника Генерального штаба и главой Главного разведывательного бюро КНДР. Он находится под санкциями Южной Кореи, поскольку в качестве главы разведки он мог координировать крупные кибератаки с целью воровства технологий и иностранной валюты.

Ким Йон Бок и Ри Чанг Хо неоднократно сопровождали лидера Северной Кореи Ким Чен Ина на военных мероприятиях в этом году, в частности, во время учений спецназовцев и инспекции военно-морской базы на восточном побережье.

Также в России присутствует генерал-майор Син Кум Чхоль, возглавляющий Главное оперативное управление КНДР. Майкл Мэдден считает, что именно он будет руководить северокорейскими солдатами в России после того, как оттуда поедут высшие по рангу Ким Йон Бок и Ри Чанг Хо.

Напомним, ранее стало известно, что в Россию прибыл северокорейский генерал Ким Йон Бок.

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