Почти все ракеты, которыми РФ атаковала Киев, были направлены на объекты ГУР — Суспильне

Россия утром 21 марта атаковала столицу Украины. Большинство вражеских целей, как оказалось, летело по объектам украинской разведки.

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия атаковала Киев под утро 21 марта, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели на Киев 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты", — подтвердил источник.

Обстрел Украины 21 марта

В ночь на четверг, 21 марта, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. Была уничтожена 31 ракета: две баллистические и 29 крылатых.

Основным направлением удара стала столица — Киев. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области. Однако в результате падения обломков есть пострадавшие, также повреждены некоторые здания и автомобили.

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