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В Сети сообщили о падении самолета в Таганроге: фото

В Сети сообщили о падении самолета в Таганроге: фото

В Таганроге упал самолет / Фото: из соцсетей

В российских пабликах сообщают, что недалеко от лимана самолет упал в траву и начался пожар.

В России в городе Таганрог, вероятно, днем 21 марта упал самолет рядом с аэродром.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские пропагандистские Telegram-каналы.

"Сообщается, что в Таганроге упал военный самолет. В небе видны следы, похожие на работу ПВО. Возможно, опять дружественный огонь", — написал Казанский.

В российских пабликах сообщают, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар.

Также известно, что на место авиакатастрофы летят спасательные вертолеты.

На опубликованных фото виден столб темного дыма.

Столб темного дыма на месте вероятного падения самолета / ©
Столб темного дыма на месте вероятного падения самолета

Также жители Таганрога сообщают, что видели в небе след от самолета, однако самого самолета видно не было.

Следует от упавшего самолета / ©
Следует от упавшего самолета

Напомним, над российским городом Иваново 12 марта упал военно-транспортный самолет Ил-76, он загорелся во время полета.

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