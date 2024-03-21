В Сети сообщили о падении самолета в Таганроге: фото

В российских пабликах сообщают, что недалеко от лимана самолет упал в траву и начался пожар.

В России в городе Таганрог, вероятно, днем 21 марта упал самолет рядом с аэродром.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские пропагандистские Telegram-каналы.

"Сообщается, что в Таганроге упал военный самолет. В небе видны следы, похожие на работу ПВО. Возможно, опять дружественный огонь", — написал Казанский.

В российских пабликах сообщают, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар.

Также известно, что на место авиакатастрофы летят спасательные вертолеты.

На опубликованных фото виден столб темного дыма.

Столб темного дыма на месте вероятного падения самолета

Также жители Таганрога сообщают, что видели в небе след от самолета, однако самого самолета видно не было.

Следует от упавшего самолета

Напомним, над российским городом Иваново 12 марта упал военно-транспортный самолет Ил-76, он загорелся во время полета.

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