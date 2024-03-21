В Сети сообщили о падении самолета в Таганроге: фото

В российских пабликах сообщают, что недалеко от лимана самолет упал в траву и начался пожар.
В России в городе Таганрог, вероятно, днем 21 марта упал самолет рядом с аэродром.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на российские пропагандистские Telegram-каналы.
"Сообщается, что в Таганроге упал военный самолет. В небе видны следы, похожие на работу ПВО. Возможно, опять дружественный огонь", — написал Казанский.
В российских пабликах сообщают, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар.
Также известно, что на место авиакатастрофы летят спасательные вертолеты.
На опубликованных фото виден столб темного дыма.
Также жители Таганрога сообщают, что видели в небе след от самолета, однако самого самолета видно не было.
Напомним, над российским городом Иваново 12 марта упал военно-транспортный самолет Ил-76, он загорелся во время полета.
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