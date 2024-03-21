У Мережі повідомили про падіння літака у Таганрозі: фото

У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.
В Росії у місті Таганрог ймовірно вдень 21 березня впав літак поруч з аеродром.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.
"Повідомляється, що у Таганрозі впав військовий літак. У небі видно сліди, схожі роботу ППО. Можливо, знову дружній вогонь", – написав Казанський.
У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.
Також відомо, що на місце авіакатастрофи летять рятувальні гелікоптери.
На опублікованих фото видно стовб темного диму.
Також мешканці Таганрога повідомляють, що бачили у небі слід від літака, однак сам літак видно не було.
Нагадаємо, над російським містом Іваново 12 березня впав військово-транспортний літак Іл-76, він загорівся під час польоту.
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