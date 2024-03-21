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У Мережі повідомили про падіння літака у Таганрозі: фото

У Мережі повідомили про падіння літака у Таганрозі: фото

У Таганрозі впав літак / Фото: із соцмереж

У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.

В Росії у місті Таганрог ймовірно вдень 21 березня впав літак поруч з аеродром.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

"Повідомляється, що у Таганрозі впав військовий літак. У небі видно сліди, схожі роботу ППО. Можливо, знову дружній вогонь", – написав Казанський.

У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.

Також відомо, що на місце авіакатастрофи летять рятувальні гелікоптери.

На опублікованих фото видно стовб темного диму.

Стовп темного диму на місці ймовірного падіння літака / ©
Стовп темного диму на місці ймовірного падіння літака

Також мешканці Таганрога повідомляють, що бачили у небі слід від літака, однак сам літак видно не було.

Слід від літака, що впав / ©
Слід від літака, що впав

Нагадаємо, над російським містом Іваново 12 березня впав військово-транспортний літак Іл-76, він загорівся під час польоту. 

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