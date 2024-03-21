У Мережі повідомили про падіння літака у Таганрозі: фото

У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.

В Росії у місті Таганрог ймовірно вдень 21 березня впав літак поруч з аеродром.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський із посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

"Повідомляється, що у Таганрозі впав військовий літак. У небі видно сліди, схожі роботу ППО. Можливо, знову дружній вогонь", – написав Казанський.

У російських пабліках повідомляють, що неподалік лиману літак впав у траву й почалася пожежа.

Також відомо, що на місце авіакатастрофи летять рятувальні гелікоптери.

На опублікованих фото видно стовб темного диму.

Стовп темного диму на місці ймовірного падіння літака

Також мешканці Таганрога повідомляють, що бачили у небі слід від літака, однак сам літак видно не було.

Слід від літака, що впав

Нагадаємо, над російським містом Іваново 12 березня впав військово-транспортний літак Іл-76, він загорівся під час польоту.

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