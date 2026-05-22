- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
От этих ароматов все сходят с ума: какие духи стали главным хитом лета-2026
Во время летнего зноя лучше всего будут раскрываться цитрусовые ароматы, естественные ноты и духи с так называемым «личным звучанием».
Лето – это сезон, когда хочется не только сменить гардероб, но и освежить свой аромат. В жаркую погоду тяжелые и насыщенные духи отходят на второй план, уступая место легким, свежим и воздушным композициям, которые дарят ощущение чистоты, прохлады и легкости.
Какие ароматы будут на пике популярности этим летом читайте в материале ТСН.ua.
В этом сезоне в тренде – цитрусовые ароматы, естественные ноты и духи с так называемым «личным звучанием». Они не перегружают в жару, гармонично раскрываются на коже и создают особое летнее настроение – от энергичной свежести до деликатной чувственности.
Цитрусовые ароматы
Летом на сцену выходят цитрусовые ароматы. Они дарят мгновенное чувство свежести и поднимают настроение своей яркостью и энергией. Лимоны, грейпфруты и мандарины становятся главными героями — в интенсивной парфюмерной воде или в сочетании с нотами жасмина и зеленого чая.
Самые популярные цитрусовые ноты: лимон, апельсин, бергамот, лайм, мандарин, грейпфрут, нероли (масло из цветов апельсина).
Ароматы с природными нотами
Эти духи универсальны, а потому идеально подойдут как для дневного, так и для вечернего образов. Традиционно – они в меру сладкие, но в то же время свежие – изящные и элегантные.
К природным нотам относятся:
травянистые - мята, базилик, лаванда, розмарин;
цветочные — роза, жасмин, пион, ландыш;
древесные – кедр, сандал, ветивер, сосна;
зеленые – запах листьев, свежескошенной травы, чая;
землистые – услышали, мох, грунтовые аккорды.
Ароматы с личной ноткой
Персонализация в парфюмерии не означает, что аромат создают по заказу. Речь идет о том, что выбираются некоторые ингредиенты, в которых возникает особое сочетание. Например, бренды Diptyque и Byredo предлагают конкретные личностные воспоминания. Их ароматы вызывают эмоции, которые не всегда можно выразить словами, но влияние которых проявляется из-за аромата.
К таким ароматам относятся:
мускусные – чистые, «кожаные», очень интимные;
пудровые и кремовые ноты;
ароматы «чистоты» — как свежая кожа или постиранное белье;
фруктовые или цветочные аккорды, не перебивающие естественный запах тела.
Напомним, мы писали о том, почему ароматы десертов стали главным бьюти-трендом.