От этих ароматов все сходят с ума: какие духи стали главным хитом лета-2026

Лето – это сезон, когда хочется не только сменить гардероб, но и освежить свой аромат. В жаркую погоду тяжелые и насыщенные духи отходят на второй план, уступая место легким, свежим и воздушным композициям, которые дарят ощущение чистоты, прохлады и легкости.

Какие ароматы будут на пике популярности этим летом

В этом сезоне в тренде – цитрусовые ароматы, естественные ноты и духи с так называемым «личным звучанием». Они не перегружают в жару, гармонично раскрываются на коже и создают особое летнее настроение – от энергичной свежести до деликатной чувственности.

Цитрусовые ароматы

Летом на сцену выходят цитрусовые ароматы. Они дарят мгновенное чувство свежести и поднимают настроение своей яркостью и энергией. Лимоны, грейпфруты и мандарины становятся главными героями — в интенсивной парфюмерной воде или в сочетании с нотами жасмина и зеленого чая.

Самые популярные цитрусовые ноты: лимон, апельсин, бергамот, лайм, мандарин, грейпфрут, нероли (масло из цветов апельсина).

Ароматы с природными нотами

Эти духи универсальны, а потому идеально подойдут как для дневного, так и для вечернего образов. Традиционно – они в меру сладкие, но в то же время свежие – изящные и элегантные.

К природным нотам относятся:

травянистые - мята, базилик, лаванда, розмарин;

цветочные — роза, жасмин, пион, ландыш;

древесные – кедр, сандал, ветивер, сосна;

зеленые – запах листьев, свежескошенной травы, чая;

землистые – услышали, мох, грунтовые аккорды.

Ароматы с личной ноткой

Персонализация в парфюмерии не означает, что аромат создают по заказу. Речь идет о том, что выбираются некоторые ингредиенты, в которых возникает особое сочетание. Например, бренды Diptyque и Byredo предлагают конкретные личностные воспоминания. Их ароматы вызывают эмоции, которые не всегда можно выразить словами, но влияние которых проявляется из-за аромата.

К таким ароматам относятся:

мускусные – чистые, «кожаные», очень интимные;

пудровые и кремовые ноты;

ароматы «чистоты» — как свежая кожа или постиранное белье;

фруктовые или цветочные аккорды, не перебивающие естественный запах тела.

