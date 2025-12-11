Данія вперше назвала США загрозою національній безпеці

Прапор США / © Associated Press

Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою безпеці країни, що свідчить про зміну поглядів Данії на свого союзника на тлі геополітичних суперечок щодо Гренландії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з опублікованим прогнозом, військова розвідка Данії (DDIS) — одна з двох ключових розвідувальних служб країни — заявила, що США все більше ставлять у пріоритет власні інтереси і «зараз використовують свою економічну та технологічну міць як інструмент влади, зокрема щодо союзників і партнерів».

«Сполучені Штати використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для нав’язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників», — заявили в розвідці.

Відомство також підкреслило зростаючий інтерес США до Гренландії, яка є територією Данського королівства.

Водночас, Росія та Китай залишаються основними ризиками для Данії.

Нагадаємо, Дональд Трамп від грудня 2024 року почав говорити про важливість Гренландії, найбільшого острова Арктики, для безпеки американців. Після інавгурації політик звернувся до Данії з проханням продати острів, на якому розташовано дві військові бази США. Оскільки данці відмовились піти на зустріч США, то почули погрози, що на них впливатимуть економічним і, ймовірно, навіть військовим шляхом.

26 січня з’явилась нова заява Трампа, у якій він заявив про перспективи отримання Гренландії.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що територія не продається і закликав європейські країни підтримати його. Після цього близько 1000 гренландців під гаслом «Гренландія належить гренландському народу» вийшли на марш у столиці країни Нууке, протестуючи проти висловлювань президента Трампа.

Самі гренландці, згідно з опитуваннями, не бажають входити до складу США. Проте багато хто також висловив бажання покращити відносини з Америкою. Та й більшість гренландських посадовців намагалися відстоювати суверенітет країни і водночас уникати напруження із Трампом.

Довідка:

Гренландія — найбільший на Землі острів, розташований в Арктиці. Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншими островами до Данського королівства як автономна одиниця.

Це найбільш малонаселена територія у світі. Там мешкає близько 56 000 людей, переважно корінні жителі — інуїти.

Близько 80% території острова вкриті льодом, тому люди переважно мешкають на південно-західному узбережжі навколо столиці — міста Нуук. Цей острів має як військове, так і економічне значення в умовах зміни клімату і танення льодовиків. Там розташовані данські й американські військові бази.

Основу економіки Гренландії становить рибальство. П’ята частина ВВП припадає на великі субсидії данського уряду.