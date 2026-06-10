Укусы комаров больше не проблема: врачи объяснили, как убрать зуд за секунды

Комары / © Associated Press

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Летом укусы комаров и сильный зуд часто портят отдых на природе. Обычно в таких случаях мы прикладывали что-нибудь холодное или мазали кожу специальным кремом. Однако ученые и дерматологи открыли совсем другой, неожиданный способ избавиться от дискомфорта. Он действует прямо на нервную систему, но пользоваться им можно не каждому.

Об этом пишет Blik.

Как убрать зуд от укуса комара — простой действенный способ.

Как оказалось, когда комар кусает человека, он впрыскивает под кожу слюну с белками. Это и мешает свертыванию крови и вызывает иммунный ответ.

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«У людей с более чувствительной кожей реакция может быть еще более сильной, поскольку их организм производит больше гистамина и воспалительных веществ», — объяснил заведующий кафедрой дерматологии Университета Мэриленда, доктор медицинских наук Шон Кватра.

Чтобы угнетить этот процесс, исследователи протестировали действие контролируемого тепла, которое стало альтернативой обычному охлаждению. Доцент дерматологии Гарвардского университета Итан Лернер отметил, что тепло действует как «отвлекающий фактор»: оно перенаправляет внимание нервной системы от зуда к ощущению тепла.

Эффективность этого метода уже доказали учёные. Во время исследования люди использовали специальное устройство, которое нагревало кожу. В результате зуд уменьшился более чем наполовину уже за первую минуту, а через десять минут дискомфорт исчез почти полностью — на 80%. Это подтверждает, что тепло просто обманывает нашу нервную систему, а не лечит само воспаление.

В то же время медики предостерегают, что тепловой метод имеет ограничение. У людей с аллергическими реакциями или сильными проявлениями на коже тепло может усилить приток крови и ухудшить состояние. Специалисты призывают отказаться от использования слишком горячих приборов, например фенов, из-за риска ожогов. Безопасным вариантом является прикладывание слегка теплой ложки, нагретой под водой или теплого гелевого компресса.

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Традиционным и наиболее безопасным способом помощи остается холод. Приложение кубика льда или влажной ткани сразу после укуса снижает скорость передачи нервных сигналов, уменьшает отек и временное обезболивание.

Что делать, чтобы комаров было меньше

Чтобы комары вас не беспокоили, эксперты советуют простые правила. Во-первых, выливайте стоячую воду из ведер или поддонов для вазонов, ведь именно там насекомые откладывают яйца. Во-вторых, обязательно поставьте москитные сетки на окна. А если вы отдыхаете на террасе, включите вентилятор: комары летают очень слабо, поэтому сильный поток воздуха просто не подпустит их к вам.

Также защититься от насекомых помогут ароматные растения на подоконнике или в саду: лаванда, лемонграсс, розмарин и базилик, ведь комары не терпят их запах. Кроме того, на прогулку следует надевать светлую одежду с длинными рукавами.

Эксперты напоминают, что эти насекомые привлекают резкие духи и запах пота, поэтому перед отдыхом лучше принять душ. Если вы не хотите пользоваться химическими спреями, повторите натуральные средства с маслом лаванды или лемонграса, но помните, что их придется наносить на кожу чаще.

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Напомним, в Украине подтверждают случаи дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается через укусы инфицированных комаров. Медики советуют обращаться к врачу, если после укуса появились уплотнение, отек, зуд или чувство движения под кожей.

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