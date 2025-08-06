"Простой первый шаг": что сделает Трамп, если Путин не выполнит ультиматум — FT

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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, 8 августа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Внесение судов в черный список станет первым случаем, когда США ввели санкции против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.

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Что такое «теневой флот»

Издание напоминает, что Россия использовала теневой флот для перевозки нефти по всему миру, пытаясь обойти западные ограничения, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Доходы от экспорта сырой нефти помогли финансировать войну.

Термин «теневой флот» касается судов, право собственности на которых скрыто и избегающих пользования услугами западных компаний. Применение санкций к их владельцам является сложной задачей, хотя меры, направленные против самих судов, недавно доказали свою эффективность.

Какие санкции введет Трамп

Два человека, знакомых с обсуждениями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США в отношении теневого флота рассматриваются как простой первый шаг для давления на Россию. Третий человек, близкий к администрации, заявил, что Белый дом рассматривает ряд вариантов, включая санкции в отношении флота.

FT напоминает, что администрация Джо Байдена добавила в список санкций 213 танкеров для перевозки сырой нефти, химикатов или продуктов. Трамп воздержался от введения дальнейших санкций против России, пытаясь обеспечить переговорное урегулирование для прекращения войны. Но он все больше разочарован отказом Путина согласиться на прекращение огня и поставил российскому диктатору ультиматум изменить тактику в пятницу или столкнуться с более жесткими санкциями.

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«Все зависит от того, что привезет Уиткофф. Если он вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп раздражается», — сказал источник.

Другие варианты давления на Россию включают более жесткое исполнение существующих санкций или США присоединятся к ограничениям цены на российскую нефть, которые ЕС планирует ввести в начале сентября.

Вашингтон также может ввести вторичные санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в других странах, способствующих торговле российской нефтью, заявил Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Законопроект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривающий введение тарифов до 500 процентов для стран, продолжающих покупать российские энергетические продукты, также получил широкую двухпартийную поддержку среди законодателей на Капитолийском холме.

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Трамп заявил, что он «очень решительно» рассматривает возможность поддержки законопроекта, хотя аналитики подвергают сомнению возможность постоянного внедрения столь высоких тарифов.

Напомним, 29 июля Трамп выдвинул Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине.