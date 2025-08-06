Владимир Путин и Стив Виткофф

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В Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа. На встрече также присутствует дипломат Юрий Ушаков.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Ожидаем детали позже. Стороны на данный момент сохраняют тишину относительно потенциальных тем для обсуждения.

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Ранее речь шла о том, что Путин готов вести переговоры только с президентом США Дональдом Трампом. Он не воспринимает европейцев. Учитывая это, поездка спецпредставителя Стива Уиткоффа может быть частью серьезных переговоров.

Дипломат Павел Климкин акцентирует: Уиткофф не является человеком, который принимает окончательные решения, хотя у него есть доверие Трампа.

"Но это означает, что Трамп будет смотреть в соответствии с тем, как он понимает ситуацию — доверяя своим инстинктам — на дальнейший переговорный процесс", — заключил эксперт.

Напомним, 6 августа спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. В этот день его самолет приземлился во «Внуково».

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Американского политика встретил спецпредставитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев. У Уиткоффа запланированы переговоры с руководством страны-агрессора, в частности, с «фюрером» Путиным.

На данный момент детали поездки неизвестны. Официальных комментариев еще не давали ни Вашингтон, ни Москва.