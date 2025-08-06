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Трамп анонсировал намерение ввести 100% тарифы против торговых партнеров России
Трамп заявил, что планирует ввести 100-процентные тарифы против торговых партнеров России, подчеркнув, что раньше никогда этого не делал, но теперь намерен действовать активно.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов по торговым партнерам России. По его словам, ранее он "никогда не устанавливал проценты", но теперь планирует активно этим заниматься.
"Увидим, что произойдет в течение следующего довольно короткого промежутка времени", - отметил американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что нынешняя война не его, а предыдущего президента США Джо Байдена. "Это беспорядок. И я здесь, чтобы вывести нас из него", - подчеркнул он.
30 июля президент США ввел пошлины против Индии в размере 25%. Кроме того, он пригрозил, что намерен "существенно повысить" импортную пошлину в отношении Нью-Дели. Впрочем, какова будет новая ставка пошлин для Индии.
Трамп отметил, что Индия покупает "огромные объемы российской нефти", а впоследствии продает большую ее часть на открытом рынке для получения доходов.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа наказать Индию за "военную спекуляцию". Политик также заявил, что приветствует "твердую преданность" главе Белого дома по прекращению "этой кровавой бойни в Украине".