Заноза выйдет сама и даже без иглы: проверенные способы

Заноза – постороннее тело, попавшее под кожу. Хотя бы раз в жизни каждый человек сталкивался с такой проблемой. Чтобы рана не загноилась, нужно своевременно оказать первую медицинскую помощь. Как вытащить занозу из пальца в домашних условиях и когда нужно обращаться к врачу?

Почему появляются занозы

Чаще всего занозы появляются у людей, много работающих с металлом, древесиной, растениями, не имея при этом защитных перчаток или специальной одежды. Условно причины появления заноз можно разделить на три большие группы:

Бытовые — заноза появляется в домашних условиях, например, человек контактировал с маленькими предметами или ходил по деревянному полу босиком, часто страдают дети.

Производственные — сталкиваются плотники, столяры, шлифовщики, при чем занозы могут попасть не только в руку, но и в кожу лица.

Сельскохозяйственные — появление заноз может быть вызвано работой с растениями, деревьями, овощами, цветами. Это довольно опасно, ведь в земле могут находиться возбудители столбняка, которые могут заноситься в рану.

Основные симптомы занозы

Частыми признаками появления занозы являются:

отек кожи в месте повреждения, покраснения;

болезненные ощущения;

следы крови;

при надавливании на кожу появляется покалывание.

Если заноза попала под ноготь, человек чувствует сильную пульсирующую боль, которая усиливается после нажатия на ногтевую пластину. Если не вытянуть занозу вовремя и не обработать рану, она может загноиться, появляется воспаление.

Что сделать, чтобы заноза вышла сама, если рана неглубокая

Вытащить маленькую занозу из пальца, из-под ногтя и т.п. можно без проблем в домашних условиях. Но перед тем как приступать, стоит подготовиться:

Тщательно очистите рану от грязи – промойте кожу под теплой водой. Промокните рану салфеткой, чтобы удалить лишнюю влагу – не пытайтесь тереть кожу, потому что заноза может попасть глубже. Осмотрите занозу – для этого вам может понадобиться увеличительное стекло. Обработайте рану антисептическим средством.

Теперь можно приступать к вытягиванию занозы из пальца или другой части тела. Можно воспользоваться одним из таких способов, если рана неглубокая:

Игла и пинцет – если один конец постороннего тела торчит наружу, вы можете его захватить пинцетом и вытащить. Если заноза сидит глубже, сначала эпидермис придется разорвать иглой, а уже потом вытащить пинцетом.

Сода – подходит для удаления небольших заноз. Смешайте чайную ложку соды и чайную ложку воды, чтобы образовалась кашица. Наложите смесь на рану, зафиксируйте пластырем. В течение 4-5 часов кожа размякнет и заноза получится сама.

Клей или воск – подойдет даже обычный клей ПВА. Нанесите его на рану, подождите, чтобы высох. После этого аккуратно удалите слой клея или воска из кожи. Скалка получится вместе с ним.

Распаривание – смешайте в глубокой емкости 2 столовые ложки соли и стакан горячей воды. Пропаривайте утро 20-30 минут. Когда кожа станет мягкой, протрите ее досуха и осторожно нажмите на занозу, чтобы она получилась.

Как вытащить глубокую занозу, которую не видно

Глубокую занозу лучше не удалять самостоятельно, потому что она может проникнуть еще глубже внутрь, если вы сделаете что-то неправильно. Также категорически запрещено самостоятельно удалять занозу из глаза.

Но если заноза не видна и помощь нужна быстро, нужно запомнить несколько правил:

Сделайте компресс – нанесите на рану комплес с левомеколом или мазью Вишневского, оставьте на 6-7 часов. Через это время инородное тело выйдет из раны вместе с навозом.

Вытягивание занозы из стекла – удалять обломок стекла нужно под тем же углом, под которым он вошел в кожу. Сначала края раны раздвиньте, стекло захватите пинцетом, достаньте его. Обработайте кожу антисептиком.

Как вытащить занозу у ребенка – чтобы сделать процедуру безболезненной, лучше кожу сначала распарить в горячей воде. После этого отвлеките ребенка и быстрым движением пинцета достаньте занозу.

Что будет, если не вытащить занозу

Если вовремя не вытащить из кожи постороннее тело, неизбежно возникнут следующие осложнения:

усиление болевых и болезненных ощущений;

появление покраснения, отека;

воспаление тканей;

удобрения и панариций (гнойный процесс в тканях).

Заноза нарушает целостность кожных покровов, образует открытую рану, из-за которой могут попадать инфекции, передающиеся контактным путем. Например, столбняк.

Если после извлечения занозы сохраняются неприятные симптомы, для более быстрого заживления рекомендуется принять любой противовоспалительный препарат, приложить заживляющую мазь. При серьезных проблемах обязательно обратитесь к врачу, который пропишет курс антибиотиков или раскроет гнойник для оттока гноя и полноценного заживления тканей.

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