Скалка вийде сама і навіть без голки: перевірені способи

Скалка — стороннє тіло, яке потрапило під шкіру. Хоча б раз у житті кожна людина стикалася з такою проблемою. Щоб рана не загноїлася, потрібно вчасно надати першу медичну допомогу. Як витягнути скалку з пальця в домашніх умовах і коли потрібно звертатися до лікаря?

Чому з'являються скалки

Найчастіше скалки з'являються у людей, які багато працюють з металом, деревиною, рослинами, не маючи при цьому захисних рукавичок чи спеціального одягу. Умовно причини появи скалок можна розділити на три великі групи:

Побутові — скалка з'являється в домашніх умовах, наприклад, людина контактувала з маленькими предметами чи ходила по дерев'яній підлозі босоніж, часто страждають діти.

Виробничі — стикаються теслярі, столярі, шліфувальники, при чому скалки можуть потрапити не лише в руку, але й в шкіру обличчя тощо.

Сільськогосподарські — поява скалок може бути спричинена роботою з рослинами, деревами, овочами, квітами. Це досить небезпечно, адже в землі можуть перебувати збудники правця, які можуть заноситися до рани.

Основні симптоми скалки

Частими ознаками появи скалки є:

набряк шкіри в місці пошкодження, почервоніння;

болючі відчуття;

сліди крові;

при натисканні на шкіру з'являється поколювання.

Якщо скалка потрапила під ніготь, людина відчуває сильний пульсуючий біль, який посилюється після натискання на нігтьову пластину. Якщо не витягнути скалку вчасно і не обробити рану, вона може загноїтися, з'являється запалення.

Що зробити, щоб скалка вийшла сама, якщо рана неглибока

Витягнути маленьку скалку з пальця, з-під нігтя тощо можна без проблем в домашніх умовах. Але перед тим, як приступати, варто підготуватися:

Ретельно очистіть рану від бруду — промийте шкіру під теплою водою. Промокніть рану серветкою, щоб видалити зайву вологу — не намагайтесь терти шкіру, тому що скалка може потрапити глибше. Огляньте скалку — для цього вам може знадобитися збільшувальне скло. Обробіть рану антисептичним засобом.

Тепер можна приступати до витягування скалки з пальця чи іншої частини тіла. Можна скористатися одним з таких способів, якщо рана неглибока:

Голка та пінцет — якщо один кінець стороннього тіла стирчить назовні, ви можете його захопити пінцетом та витягнути. Якщо скалка сидить глибше, спочатку епідерміс доведеться розірвати голкою, а вже потім витягнути пінцетом.

Сода — підходить для видалення невеликих скалок. Змішайте чайну ложку соди та чайну ложку води, щоб утворилася кашка. Накладіть суміш на рану, зафіксуйте пластирем. Протягом 4-5 годин шкіра розм'якне і скалка вийде сама.

Клей чи віск — підійде навіть звичайний клей ПВА. Нанесіть його на рану, зачекайте, щоб висох. Після цього акуратно видаліть шар клею чи воску зі шкіри. Скалка вийде разом з ним.

Розпарювання — змішайте у глибокій ємності 2 столові ложки солі і склянку гарячої води. Пропарюйте ранку 20-30 хвилин. Коли шкіра стане м'якою, витріть її насухо і обережно натисніть на скалку, щоб вона вийшла.

Як витягнути глибоку скалку, яку не видно

Глибоку скалку краще не видаляти самостійно, тому що вона може проникнути ще глибше всередину, якщо ви зробите щось неправильно. Також категорично заборонено самостійно видаляти скалку з ока.

Але якщо скалку не видно та допомога потрібна швидко, потрібно запам'ятати кілька правил:

Зробіть компрес — нанесіть на рану комплес з Левомеколем чи маззю Вишневського, залиште на 6-7 годин. Через цей час стороннє тіло вийде з рани разом з гноєм.

Витягування скалки зі скла — видаляти уламок скла потрібно під тим самим кутом, під яким він увійшов в шкіру. Спочатку краї рани розсуньте, скло захопіть пінцетом, дістаньте його. Обробіть шкіру антисептиком.

Як витягнути скалку у дитини — щоб зробити процедуру безболісною, краще шкіру спочатку розпарити у гарячій воді. Після цього відверніть увагу дитини та швидким рухом пінцета дістаньте скалку.

Що буде, якщо не витягнути скалку

Якщо вчасно не витягнути зі шкіри стороннє тіло, неминуче виникнуть такі ускладнення:

посилення больових та хворобливих відчуттів;

поява почервоніння, набряку;

запалення тканин;

загноєння та панарицій (гнійний процес в тканинах).

Скалка порушує цілісність шкірних покривів, утворює відкриту рану, через яку можуть потрапляти інфекції, які передаються контактним шляхом. Наприклад, правець.

Якщо після вилучення скалки зберігаються неприємні симптоми, для швидшого загоєння рекомендується прийняти будь-який протизапальний препарат, прикласти мазь, яка загоює. За серйозних проблем, обов'язково зверніться до лікаря, який пропише курс антибіотиків або розкриє гнійник для відтоку гною та повноцінного загоєння тканин.

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