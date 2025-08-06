Стив Виткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

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Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф прибыл в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Утром 6 августа его самолет приземлился во "Внуково".

Об этом сообщают РосСМИ.

"Спецпосланник президента США Стивен Виткофф прибыл в Москву", - сообщило одно из пропагандистских изданий.

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Американского политика встретил спецпредставитель "фюрера" России Кирилл Дмитриев. У Виткоффа запланированы переговоры с руководством страны-агрессорки.

Пока детали поездки не известны. Ни Вашингтон, ни Москва пока официальных комментариев не давали.

Напомним, несколько дней назад сам Трамп анонсировал визит своего спецпосланника в Россию. Цель визита американский президент не раскрыл. Однако он отметил, что в случае если 8 августа Россия не согласится на прекращение огня, США введут новые санкции.

Тем временем The Telegraph раскрыл спецзадачу Виткоффа. Отмечается, что политик якобы преследует цель заложить основы для мирного будущего. Однако он должен использовать миротворческие переговоры, чтобы продемонстрировать силу и раскрыть слабости Путина.

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Дата публикации 19:27, 05.08.25 Количество просмотров 67 Заявление дочери Путина, которое прогремело на весь мир, оказалось фейком! Расследование ТСН