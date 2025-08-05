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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 6 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый значительно потеряли в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Нацбанк установил курс валют на среду, 6 августа. / © pixabay.com

НБУ установил официальный курс валют на среду, 6 августа. Доллар потерял 11 коп. Евро после стремительного удорожания упало в цене на 25 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом идет сообщили сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,68 (-11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,34 (+70 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,24 (-6 коп.)

Напомним, банкирша Анна Золотько оценила, что будет с курсом доллара в августе. По ее словам, сейчас в Украине валютный рынок спокоен и не демонстрирует резких скачков.

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