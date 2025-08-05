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Курс валют на 6 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар, евро и злотый значительно потеряли в цене.
НБУ установил официальный курс валют на среду, 6 августа. Доллар потерял 11 коп. Евро после стремительного удорожания упало в цене на 25 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом идет сообщили сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,68 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,34 (+70 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,24 (-6 коп.)
Напомним, банкирша Анна Золотько оценила, что будет с курсом доллара в августе. По ее словам, сейчас в Украине валютный рынок спокоен и не демонстрирует резких скачков.