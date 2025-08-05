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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Украине движется ненастье: где будут грозы, град и сильные шквалы

Объявлен I уровень опасности в ряде регионов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Непогода.

Непогода. / © pixabay.com

В среду, 6 августа, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью 6 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем – Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областями будут грозы. Кроме того, местами – град и шквалы 15-20 м/с.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, погода в Украине 6 августа будет очень контрастной. Ожидается резкое усиление жары на юге страны, где температура воздуха будет достигать +33…+37 градусов. Прохладнее всего будет на западе Украины — +21…+25 градусов.

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