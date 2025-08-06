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Магнитная буря 6 августа: какая ее мощность
В среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.
В среду, 6 июля , активность Солнца будет удивительно низкой.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
По данным специалистов, в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. На светильнике произошло пять вспышек класса C и одна вспышка класса М1,1.
В дни магнитных бурь, а также за несколько дней до ее начала и после окончания метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Напомним, мы писали о том, как одна поза из йоги помогает мгновенно снять стресс всего за 10 минут.