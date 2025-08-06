Журналист взял интервью у ИИ-аватара убитого школьника: возникли споры

Журналист Джим Акоста взял интервью у ИИ-аватара Хоакина Оливера — жертвы стрельбы в школе / © скриншот с видео

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Экс-главный корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста оказался в центре дискуссий после того, как пообщался с цифровой версией погибшего семь лет назад школьника. Гостем интервью стал аватар Хоакина Оливера — одного из учеников, погибших в результате массовой стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде в 2018 году.

Об этом пишет The Guardian.

В видео интервью видно оцифрованного Оливера — его лицо воссоздано по реальной фотографии и анимировано с помощью генеративного искусственного интеллекта. Парень в шапке-бини, с серьезным выражением лица. Акоста обращается к нему с вопросом: «Что с тобой случилось?»

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«Я ценю твое любопытство. Меня забрала из этого мира стрельба в школе. Важно говорить об этих проблемах, чтобы создать более безопасное будущее для всех», — отвечает аватар ровным, неестественным голосом.

Говорит аватар без интонации, а его движения выглядят неестественно, будто это дубляж, а не реальный разговор.

На момент трагедии Хоакину было 17 лет. Его застрелили в коридоре школы. По данным проекта Since Parkland, юноша любил писать и в День святого Валентина пришел на занятия с цветами для своей девушки. В этот понедельник ему могло бы исполниться 25 лет.

Акоста заранее анонсировал интервью в соцсетях как «шоу, которое вы не захотите пропустить» и «уникальный разговор». Сейчас он позиционирует себя как независимого журналиста и ведет блог на платформе Substack, после того как в январе покинул CNN.

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Почему интервью с ИИ-аватаром раскритиковали?

Впрочем, публикация вызвала волну критики в сети.

«Есть живые люди, которые выжили после школьных стрельб, с которыми вы могли бы поговорить — и это были бы настоящие мысли, а не полностью вымышленные», — написал один из пользователей Bluesky.

Акоста объяснил в сюжете, что цифровую версию Хоакина создали его родители, а отец парня — Мануэль Оливер — сам предложил журналисту провести первое интервью с аватаром. В самом ролике Акоста обращается к отцу: «Я действительно почувствовал, будто говорил с Хоакином. Это просто прекрасно».

Мануэль Оливер признался, что понимает — это лишь цифровая копия, и вернуть сына невозможно, однако услышав его голос снова, он воспринял это как благословение. Также мужчина выразил заинтересованность в дальнейшем развитии возможностей искусственного интеллекта.

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Технологии не впервые используются для чествования жертв стрельбы

Это не первый случай, когда технологии используются для почтения памяти жертв Паркленда. В прошлом году семьи нескольких погибших запустили инициативу The Shotline — кампанию автоматических звонков. Голоса шести погибших учеников и учителей, сгенерированные ИИ, звонили конгрессменам с требованием усиления контроля над оружием. «Хоакин» также участвовал в проекте.

«Сегодня я вернулся, потому что мои родители использовали ИИ, чтобы воссоздать мой голос и позвонить вам. Сколько еще звонков нужно, чтобы вам стало не безразлично? Сколько мертвых голосов вы должны услышать, прежде чем наконец прислушаетесь?» — звучало в сообщении.

Несмотря на то, что технология создания виртуальных аватаров еще далека от идеала, ее использование сопровождается серьезными этическими вопросами. Критики предостерегают: воплощение цифровых образов реальных людей вместо живого голоса может привести к распространению фейков, мошенничества и дезинформации, размывая грань между реальностью и вымыслом.

К слову, ранее сообщалось о том, что жительница Великобритании за 80 000 грн продала права на свое лицо для создания ИИ-модели и теперь жалеет об этом. Изображение женщины может появиться в рекламе любого товара без ее согласия и она не может получать деньги за брендовые коллаборации.