Женщина продала свое лицо за более 80 000 грн

Люси, продавшая изображение своего лица для ШИ-модели

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Жительница Великобритании, 23-летняя Люси (имя изменено) получила сообщение в Instagram с необычным предложением стать лицом для ШИ-модели. Идея показалась женщине интересной: она видела, как знаменитости вроде Кендалл Дженнер запускают собственные цифровые аватары, и восприняла это как нечто веселое. Кроме того, компания пообещала 1500 фунтов стерлингов (82 105 грн), что показалось легким заработком. Не посоветовавшись с юристами, Люси подписала договор.

Об этом пишет Daily Star.

Впоследствии Люси осознала, что передала право на использование своего лица в коммерческих целях без ограничений по времени. Теперь изображение женщины может появиться в рекламе любого товара — и все это без дальнейшего согласования.

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«Это был просто DM от скаута с предложением использовать меня в качестве ШИ-модели. Деньги, конечно, привлекли. Но меня еще и заинтересовала идея — увидеть, как это работает, ведь видела, как знаменитости создают свои цифровые аватары», — рассказала Люси.

Договор, который она подписала, был сложным и объемным. По его условиям Люси должна была предоставить несколько видео, которые затем использовали для создания цифровой копии ее лица.

«В договоре прямо указано, что я не могу получать деньги за брендовые коллаборации. То есть даже если я захочу стать контент-криейтором, это уже не разрешено. Я осознала это только во время съемок документального фильма», — рассказала женщина.

Сегодня история Люси стала частью нового документального проекта, снятого в Манчестере. Автор фильма, режиссер Сэм Таллен, исследует стремительное развитие индустрии ШИ-моделей и связанные с этим риски.

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«Я зашел на один из ШИ-сайтов и увидел множество лиц, которые могли воспроизводить любой текст, который ты им даешь. Это поражало. Впоследствии я узнал, что большинство этих моделей созданы на основе реальных людей. Я понял, что должен осветить эту тему», — рассказал Таллен.

Несмотря на то, что ситуация Люси пока не типична, автор фильма считает, что это только начало новой реальности.

«Некоторые соглашаются на низкую оплату, потому что боятся, что компании все равно „украдут“ их изображения из Интернета. Но тогда ты теряешь какой-либо контроль над тем, что твое лицо говорит или рекламирует», — отметил режиссер.

Документальная лента «Я продала свое лицо AI за £1500» призвана обратить внимание на серьезные правовые и этические вызовы, возникающие в мире новых технологий.

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«Технологии развиваются быстрее законов, которые должны их регулировать. Мы надеемся, что эта лента поможет поднять уровень осведомленности и начнет важный разговор», — подытожил Таллен.

Напомним, мир перешел в третью эпоху эволюции искусственного интеллекта — фазу агентов. Вместо традиционных чат-ботов и простых цифровых ассистентов появляются автономные ИИ-системы, не просто ведущие диалог, а способные самостоятельно принимать решения и выполнять действия. Яркий пример — агент ChatGPT от OpenAI, уже умеющий взаимодействовать с другими сервисами, пользоваться внешними инструментами и решать сложные задачи с определенным уровнем «осознания» цели.