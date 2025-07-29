Человечество вошло в эпоху ИИ-агентов: как это изменит мир

Искусственный интеллект / © Pixabay

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Мир вступил в третью фазу развития искусственного интеллекта — этап агентов. На смену привычным чат-ботам и цифровым помощникам приходят автономные ИИ-системы, которые не только общаются, но и способны действовать самостоятельно. Примером является агент ChatGPT от OpenAI, который может взаимодействовать с другими системами, пользоваться инструментами и выполнять сложные задачи с определенной степенью «понимания» целей.

Об этом пишет The Conversation.

Переход от чат-ботов к сложным ИИ-агентам

Если 2022-й стал годом чат-интерфейсов вроде ChatGPT, то уже вскоре они эволюционировали в ассистентов, которые помогали человеку в выполнении задач. Сегодня на сцену выходят агенты — системы, способные действовать с автономностью, принимать решения, обучаться и эффективно работать в командах. Они интегрируются с различными цифровыми платформами — от браузеров до платежных сервисов — и ориентированы на достижение конкретных целей.

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Быстрое внедрение агентов ИИ и реальные примеры

Последние месяцы ознаменовались взрывным ростом технологий агентного ИИ. Компания Anthropic позволила Claude взаимодействовать с компьютером, OpenAI запустила инструмент Operator, а Microsoft и Google презентовали свои решения — Copilot и Vertex AI соответственно. Meta разработала Llama, а в Китае активно появляются агенты, такие как Monica для недвижимости и Genspark как поисковая система.

Многие агенты созданы для узких сфер — например, для автоматизации программирования. Они могут писать код, проверять его и самостоятельно исправлять ошибки. В других случаях — ищут информацию и формируют исследования, которые раньше требовали бы дней кропотливой работы.

Уязвимости ИИ-агентов, вызовы и горизонты

Несмотря на функциональность, агенты ИИ не являются безупречными. Им все еще нужен человеческий контроль, ведь ошибки, хоть и редкие, могут быть критическими. Например, агент, который вместо оптимизации случайно удалил базу данных, или другой, который наполнил торговый автомат вольфрамом. Такие инциденты демонстрируют, что бесконтрольное применение технологии представляет риски.

Параллельно агенты уже приносят реальную пользу. Компания Telstra, например, с помощью Microsoft Copilot автоматизирует суммирование встреч, что позволяет существенно экономить рабочее время. Однако с развитием ИИ возрастает вероятность вытеснения части рабочих мест, снижения критического мышления пользователей и увеличения энергопотребления.

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Что дальше?

Агентные системы становятся все более доступными. Появляются инструменты для обычных пользователей, такие как Microsoft Copilot Studio, а для разработчиков — платформы для создания собственных ИИ-агентов с минимальными знаниями кодирования. Все это свидетельствует о том, что агенты постепенно становятся частью нашей повседневной цифровой среды.

Новое поколение ИИ — уже не просто инструмент, а соучастник. Готовы ли мы к совместному будущему с ним — вопрос не риторический.

К слову, новый ChatGPT-агент недавно с легкостью прошел проверку Cloudflare «Я не робот», чем вызвал бурные дискуссии и ироничные реакции в Сети.