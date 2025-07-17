Робот-хирург с ИИ впервые провел операцию без помощи врача

Робот-хирург SRT-H

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Хирургический робот SRT-H, управляемый искусственным интеллектом, впервые полностью самостоятельно провел операцию, без помощи врача. Над проектом работали ученые из университетов Джонса Хопкинса, Стэнфорда и Колумбии.

Об этом сообщает ZME Science.

«Мы смогли выполнить хирургическую процедуру с высоким уровнем автономности», — сказал доцент Аксель Крийгер.

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Робот SRT-H удалил желчные пузыри в восьми трупах свиней со 100% точностью. Он самостоятельно распознавал анатомические структуры, накладывал клипсы и выполнял разрезы.

Ранее автономные роботы выполняли только узкие задачи. SRT-H впервые самостоятельно провел полный этап холецистэктомии — одной из самых распространенных операций в мире. Система объединяет обучение на основе подражания и двухуровневую ИИ-архитектуру: «мозг» планирует действия, а контроллер воплощает их в движениях.

В каждом случае робот выполнил все 17 этапов без ошибок, включая переключение инструментов и самокоррекцию.

Обучение робота-хирурга и точность

SRT-H учился на 16 тыс. примеров операций, собранных из демонстраций удаления желчных пузырей у свиней. Он «смотрел» на процессы через камеры, расположенные на запястьях и эндоскопе. Результаты показали: хотя робот работает медленнее, чем хирург, его движения более точные, менее рывковые и короче по траектории.

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В отличие от систем типа da Vinci, которые полностью под контролем врача, SRT-H достиг уровня автономности IV — самостоятельная работа с наблюдением человека. Полная автономия (уровень V) будет означать способность робота проводить операции от начала до конца без вмешательства.

В Королевском колледже хирургов Англии назвали разработку «перспективной», но призвали к осторожности перед переходом к операциям на людях.

Ограничения и перспективы

Пока SRT-H работал только с органами мертвых животных, где отсутствуют факторы реальной хирургии — кровотечение, дыхание, анатомические вариации. Также система требует улучшения аппаратного обеспечения: камеры слишком большие, инструменты пока меняет человек.

Команда уже тестирует дополнительные меры безопасности, включая голосовое управление и индикаторы неуверенности.

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В будущем подобные системы смогут проводить операции на расстоянии или в регионах с ограниченным доступом для врачей, открывая путь к масштабному распространению высоких стандартов хирургии.

К слову, в центре протезирования и реабилитации Superhumans украинские хирурги вместе с британскими коллегами провели уникальную операцию раненому военному: пересадили палец с ноги на руку.