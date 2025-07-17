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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Робот-хірург з ШІ вперше провів операцію без допомоги лікаря

Робот SRT-H успішно видалив жовчні міхури у восьми трупах свиней зі 100% точністю. Ця подія відкриває нові перспективи для автономної хірургії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Робот-хірург SRT-H

Робот-хірург SRT-H / © Juo-Tung Chen/PA

Хірургічний робот SRT-H, керований штучним інтелектом, вперше повністю самостійно провів операцію, без допомоги лікаря. Над проєктом працювали вчені з університетів Джонса Гопкінса, Стенфорда та Колумбії.

Про це повідомляє ZME Science.

«Ми змогли виконати хірургічну процедуру з високим рівнем автономності», — сказав доцент Аксель Крійґер.

Робот SRT-H видалив жовчні міхури у восьми трупах свиней зі 100% точністю. Він самостійно розпізнавав анатомічні структури, накладав кліпси та виконував розрізи.

Раніше автономні роботи виконували лише вузькі завдання. SRT-H вперше самостійно провів повний етап холецистектомії — однієї з найпоширеніших операцій у світі. Система об’єднує навчання на основі наслідування та дворівневу ШІ-архітектуру: «мозок» планує дії, а контролер втілює їх у рухах.

У кожному разі робот виконав усі 17 етапів без помилок, зокрема перемикання інструментів і самокорекцію.

Навчання робота-хірурга та точність

SRT-H навчався на 16 тис. прикладів операцій, зібраних із демонстрацій видалення жовчних міхурів у свиней. Він «дивився» на процеси через камери, розташовані на зап’ястях та ендоскопі. Результати показали: хоча робот працює повільніше, ніж хірург, його рухи точніші, менш ривкові та коротші за траєкторією.

На відміну від систем типу da Vinci, які повністю під контролем лікаря, SRT-H досяг рівня автономності IV — самостійна робота з наглядом людини. Повна автономія (рівень V) означатиме здатність робота проводити операції від початку до кінця без втручання.

У Королівському коледжі хірургів Англії назвали розробку «перспективною», але закликали до обережності перед переходом до операцій на людях.

Обмеження та перспективи

Наразі SRT-H працював лише з органами мертвих тварин, де відсутні фактори реальної хірургії — кровотечі, дихання, анатомічні варіації. Також система потребує покращення апаратного забезпечення: камери занадто великі, інструменти поки змінює людина.

Команда вже тестує додаткові заходи безпеки, включно з голосовим керуванням та індикаторами невпевненості.

У майбутньому подібні системи зможуть проводити операції на відстані або в регіонах із обмеженим доступом для лікарів, відкриваючи шлях до масштабного поширення найвищих стандартів хірургії.

До слова, у центрі протезування та реабілітації Superhumans українські хірурги разом з британськими колегами провели унікальну операцію пораненому військовому: пересадили палець з ноги на руку.

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