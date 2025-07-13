Диня: користь, поживна цінність і калорійність

Диня корисна для здоров’я / © Pixabay

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Диня не лише смачна, а й корисна. Вона містить багато вітамінів та мінералів, вкрай необхідних для організму.

Дині також є чудовим джерелом антиоксидантів — природних молекул, які допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі. Ці молекули сприяють зменшенню окисного стресу і запобігають пошкодженню тканин.

Дослідження показують, що високе споживання антиоксидантів може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання і рак.

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Чим ще корисна диня

Сприяють зволоженню

Близько 20% наших потреб у воді задовольняються через їжу. Дині, що містять до 90% води за вагою, є одними з фруктів, які найбільше зволожують. Це робить їх ідеальними для спекотних літніх днів. Підтримка адекватного рівня гідратації важлива для постійного рівня енергії, регулярного функціонування кишківника і змащеності суглобів.

Підтримують здоров’я імунної системи

Усі види динь є хорошими джерелами вітаміну С, який стимулює вироблення білих кров’яних клітин і зміцнює їхню дію проти інфекцій. Низькі рівні вітаміну С пов’язані з підвищеною сприйнятливістю до хвороб та інфекцій. Вітамін С також допомагає засвоювати негемове залізо з рослинних продуктів, таких як горіхи і боби. Нестача заліза може послабити захист організму, що робить вітамін С особливо цінним для імунної системи.

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Одна чашка нарізаної дині задовольняє 65% добової потреби у вітаміні С.

Харчова цінність дині

Одна чашка нарізаної дині містить:

Калорії: 54

Жир: 0,3 г

Натрій: 25 мг

Вуглеводи: 13 г

Клітковина: 1,4 г

Білок: 1,3 г

Вітамін С: 58,7 мг (65% від добової норми)

Калій: 427 мг (9% від добової норми)

Для більшості людей дині безпечні та корисні, проте деякі групи людей мають обмежити їх споживання:

Люди з алергією на дині повинні уникати цих фруктів

Людям із синдромом подразненого кишківника (СПК) слід бути обережними, тому що деякі дині можуть містити вуглеводи FODMAP, що спричиняють дискомфорт

Люди, які контролюють рівень цукру в крові, мають бути уважними, оскільки дині містять натуральні цукри. Рекомендується вживати їх у помірних кількостях і поєднувати з білковими або жировими продуктами

Раніше ми писали про те, що не можна їсти з кавунами та динями. Більше про це читайте у новині.