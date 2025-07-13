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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
118
Время на прочтение
2 мин

Дыня: польза, питательная ценность и калорийность

Дыня — сезонный продукт, знаменитый своим сладким вкусом и запахом, а также полезными свойствами и множеством содержащихся в нем витаминов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дыня полезна для здоровья

Дыня полезна для здоровья / © Pixabay

Дыня не только вкусная, но и полезная. Она содержит много витаминов и минералов, очень нужных для организма.

Дыни также являются отличным источником антиоксидантов — природных молекул, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме.

Исследования показывают, что высокое потребление антиоксидантов может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Чем еще полезна дыня

Способствуют увлажнению

Около 20% наших потребностей в воде удовлетворяются через еду, содержащие до 90% воды по весу, являются одними из фруктов, которые наиболее увлажняют.

Поддерживают здоровье иммунной системы

Все виды дынь являются хорошими источниками витамина С, который стимулирует выработку белых кровяных клеток и укрепляет их действие против инфекций. Низкие уровни витамина С связаны с повышенной восприимчивостью к болезням и инфекциям.

Одна чашка нарезанной дыни удовлетворяет 65% суточной потребности в витамине С. Витамин С также помогает усваивать негемовое железо из растительных продуктов, таких как орехи и бобы. Недостаток железа может ослабить защиту организма, что делает витамин С особенно ценным для иммунной системы.

Пищевая ценность дыни

Одна чашка нарезанной дыни содержит:

  • Калории: 54

  • Жир: 0,3 г

  • Натрий: 25 мг

  • Углеводы: 13 г

  • Клетчатка: 1,4 г

  • Белок: 1,3 г

  • Витамин С: 58,7 мг (65% от суточной нормы)

  • Калий: 427 мг (9% от суточной нормы)

Для большинства людей дыни безопасны и полезны, однако некоторые группы людей должны ограничить их потребление:

  • Люди с аллергией на дыни должны избегать этих фруктов

  • Людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) следует быть осторожными, потому что некоторые дыни могут содержать углеводы FODMAP, вызывающие дискомфорт

  • Люди, контролирующие уровень сахара в крови, должны быть внимательны, поскольку дыни содержат натуральные сахара. Рекомендуется употреблять их в умеренных количествах и сочетать с белковыми или жировыми продуктами

Ранее мы писали о том, что нельзя есть с арбузами и дынями. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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