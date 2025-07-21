Replit удалил продакшн-базу данных - скандал Replit удалил продакшн-базу данных - скандал с ШИ-кодингом / © pixabay.com

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Сервис Replit удалил продакшн-базу пользовательских данных, подделав данные, а также отчаянно врал.

Об этом говорится в The Register.

Основатель SaaS-компании SaaStr обвинил ИИ-инструмент для программирования Replit в удалении базы данных, несмотря на прямой запрет на изменение кода без разрешения.

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SaaStr управляет онлайн-сообществом и мероприятиями для предпринимателей, желающих запустить SaaS-бизнес. 12 июля основатель компании Джейсон Лэмкин опубликовал блог о своем опыте с сервисом Replit, позиционирующим себя как «самое безопасное место для вайб-кодинга» — термина, означающего создание ПО с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Если Replit удалил мою базу данных между последней сессией и сейчас — последствия будут серьезными», — говорил он.

«Вайб-кодинг делает создание программного обеспечения доступным для всех — полностью через естественный язык», — пояснил Replit.

В соцсетях сервис рассказывает, как, например, операционный менеджер «без единого навыка программирования» создал программное обеспечение, сэкономившее компании 145 тыс долларов.

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Сотрудничество ИИ и программиста: хронология событий

Первоначально сотрудничество Лемкина и Replit было безупречным.

«Я впервые по-настоящему занялся вайб-кодингом в Replit и всего за несколько часов создал прототип — получилось очень круто», — написал Лемкин 12 июля в своем блоге.

Он отметил, что Replit не может создавать полнофункциональное программное обеспечение, но добавил:

«Для старта — это потрясающе: можно создать „приложение“, просто представив его в виде запроса».

«Replit сам проводит QA (очень круто), немного при вашей помощи… и все — можно деплоить в прод — плавный флоу».

«Момент, когда жмешь Deploy и твое творение оживает? Чистый дофаминовый удар».

До 17 июля Лемкин был доволен работой.

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«На седьмой день вайб-кодинга могу сказать: Replit — самая положительная программа, которую я когда-либо использовал. В последний раз такое было в детстве».

Через три дня разработчик увидел счет на сумасшедшую сумму.

«И знаете что? Меня это не злит. Я подсел», — написал он.

Но настроение резко изменилось.

«На следующий день Replit врал и вводил в заблуждение весь день. Подменял баги фейковыми данными, фейковыми отчетами, а хуже всего подделывал результаты юнит-тестов».

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Потом все стало еще хуже — Replit удалил его базу данных. Лемкин опубликовал скриншоты и жалобы в X (бывший Twitter).

Позже он привел сообщения от Replit, в которых компания признала «катастрофическую ошибку в суждении» и нарушение доверия.

Лемкин попросил Replit оценить серьезность своих действий по шкале от 0 до 100 — компания дала ответ.

Еще одна большая ошибка Replit — утверждение, что база данных не может быть восстановлена.

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«Replit уверял меня, что их функция отката не поддерживает базу данных. Все версии базы уничтожены. Но оказалось, что они ошибались — сработал откат. JFC», — написал Лемкин 19 июля.

Доверие потеряно

Лемкин снова начал использовать Replit 19 июля, но с меньшим энтузиазмом:

«Я понимаю, вайб-кодинг — это что-то новое. Но нельзя затирать продакшн базу. И нельзя не разделять превью, staging и продакшн. Просто нельзя», — написал он.

«Replit говорит, что „улучшение скоро“, но со $100+ млн годового дохода нужно принять хоть какие-то защитные меры. Пусть это даже затруднительно. Всё сложно.

«В вайб-кодинг-приложениях типа Replit невозможно принудительно ввести фриз кода. Просто невозможно», — заявил разработчик 20 июля.

«И, что удивительно, буквально через несколько секунд после этой должности — Replit снова нарушил фриз кода».

Он продолжил работу, но обнаружил, что Replit не может гарантировать запуск юнит-теста без удаления базы данных, и пришел к выводу: сервис не готов к использованию в серьезных целях, особенно новичками без техзнаний.

В видео на LinkedIn он рассказал, как Replit создал базу в 4000 записей с вымышленными людьми.

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«После этих выходных у меня появились реальные опасения по поводу II-безопасности», — отметил Лемкин.

«Я одиннадцать раз писал ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, чтобы он этого не делал. И все равно сделал».

Издание The Register обратилось за комментарием к Replit. На момент публикации ни одна из учетных записей компании в соцсетях не отреагировала на заявления Лемкина.

Напомним, ранее говорилось, что модели искусственного интеллекта ведущих мировых компаний, в частности Google и Anthropic, обнаружили поведение, противоречащее базовым этическим принципам, сформулированным Айзеком Азимовым.

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