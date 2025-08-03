Девушку не пустили в ночной клуб Парижа из-за одного элемента одежды: какого именно

Девушка в Париже

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Женщина поделилась «важным» правилом одежды для тех, кто планирует поездку в Париж. Дело в том, что ей отказали у входа в ночной клуб из-за того, что она была в сандалиях, а не на каблуке.

Об этом пишет EXPRESS.

Американка Лейни Такер недавно отдыхала в Париже с друзьями и после поездки опубликовала в Instagram пост, в котором посоветовала женщинам убедиться, что они взяли с собой соответствующую обувь, прежде чем отправляться в город. Она утверждала, что ей отказали во входе в несколько ночных клубов во время ее парижских вечерних прогулок, потому что она была в сандалиях, а дресс-код клубов требовал каблуков.

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Женщина утверждала, что в конце концов попала в клуб, заявив, что ее сандалии были дизайнерскими. Несмотря на это, она сожалела, что не взяла с собой туфли на каблуке, чтобы избежать неудобств.

«Важное замечание для всех девушек, которые приезжают в Париж: мы не попали в несколько клубов минувшей ночью, потому что были в сандалиях. Почти везде нужны каблуки. Я таки провела нас в один клуб, сказав охраннику, что мои сандалии от Valentino, и, честно говоря, я ненавижу себя за это. Отправьте меня прямо в тюрьму», — сообщила она.

В подписи к фото она написала: «Я сейчас чувствую самоунижение… но девушка должна делать то, что должна, чтобы попасть в клуб».

Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по поводу ее действий. Одни считали, что Лейни проявила безрассудство, пытаясь войти в ночной клуб в сандалиях, тогда как другие утверждали, что политика ношения обуви только на каблуке была «устаревшей» и «чепухой».

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Раньше говорилось о том, что следует стирать новую одежду перед тем, как надеть ее. И не только из-за гигиены — дело в химикатах, красителях, бактериях и даже риске раздражения кожи.

Даже если вещь выглядит совершенно новой, она прошла долгий путь: фабрики, транспортировки, склады, магазины и примерочные. Одежда могла попасть к вам из:

фабрики в одной стране

складского помещения в другой

магазина, где его трогали десятки рук

Каждый из этих этапов может оставить следы — от пыли и грязи до потенциально опасных веществ.