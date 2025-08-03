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Какие продукты лучше хранятся во время жары
Жара является главным врагом пищевых продуктов. Высокие температуры быстро приводят к порче овощей и фруктов, что может серьезно угрожать здоровью человека.
Дыни, апельсины, манго и баклажаны могут безопасно храниться при температуре от +10 до +14 °C, в то время как груши, абрикосы и яблоки быстрее портятся.
Эксперты советуют большинство овощей и фруктов хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10 °C, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.
При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо.
А груши, абрикосы, персики, яблоки хранятся при температуре от –1 до 0 °C.
Картофель рекомендуют хранить при температуре +4 °C, чтобы избежать прорастания клубней и промораживания мякоти, которое портит вкус продукта.
Раньше мы писали, как охладить жилье в жару. Больше об интересном лайфхаке читайте в новости.