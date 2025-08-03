Какие продукты лучше хранятся во время жары

Дыня / © Pixabay

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Дыни, апельсины, манго и баклажаны могут безопасно храниться при температуре от +10 до +14 °C, в то время как груши, абрикосы и яблоки быстрее портятся.

Эксперты советуют большинство овощей и фруктов хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10 °C, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.

При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо.

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А груши, абрикосы, персики, яблоки хранятся при температуре от –1 до 0 °C.

Картофель рекомендуют хранить при температуре +4 °C, чтобы избежать прорастания клубней и промораживания мякоти, которое портит вкус продукта.

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